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17:09, 28 декабря 2023Бывший СССР

В Эстонии предрекли Украине сложности в 2024 году

Секретарь Минобороны Эстонии Салм: 2024 год будет сложным для Украины

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина столкнется со сложностями в 2024 году из-за усталости западных стран, предрек секретарь Министерства обороны Эстонии Кусти Салм в беседе с изданием Newsweek.

Салм прокомментировал возможные проблемы Вооруженных сил Украины (ВСУ), связанные с задержками получения помощи от Запада. По его мнению, 2024 году будет трудным для Украины, но страна обязана выстоять.

Представитель эстонского Минобороны также рассказал о темпах наращивания производства боеприпасов в США и европейских государствах. «Теперь производство одного миллиона снарядов в год и поставка одного миллиона снарядов в год — это две разные вещи, по крайней мере в краткосрочной перспективе. Но дальше будет лучше», — заявил он.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Украина испытывает трудности из-за медийной кампании на Западе о проигрыше страны. Он описал ситуацию как тяжелую для украинского правительства.

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      Юрий Леонов
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