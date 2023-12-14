В Киеве признали сложность нынешнего момента для Украины

Секретарь СНБО Украины Данилов: нынешний момент тяжелый для нас

Украина испытывает трудности из-за медийной кампании на Западе о проигрыше страны России. Сложность ситуации для Киева признал секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью газете La Repubblica.

«Нынешний момент тяжелый для нас. На Западе идет мощная кампания, что мы проигрываем, а у России все хорошо», — сказал он.

По его словам, это «не конец света» для Киева, если Венгрия заблокирует решение о переговорах о приеме Украины в ЕС и выделение ей 50 миллиардов.

«Вопрос не только в спасении жизней украинцев. Европейцы хотят, чтобы мы проиграли? Балканские страны, Польша, другие страны хотят, чтобы на них тоже потом напали?» — сказал Данилов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил, что саммит Евросоюза, в ходе которого рассматривается в том числе вопрос о членстве страны, может плохо закончиться для республики. «Будет ли он для нас хорошим или плохим, история все запомнит», — заявил он.

