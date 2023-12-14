Зеленский допустил негативные итоги саммита Евросоюза для Украины

Зеленский допустил, что саммит Евросоюза может плохо закончиться для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что саммит Евросоюза, в ходе которого рассматривается в том числе вопрос о членстве страны, может плохо закончиться для республики. Об этом он заявил, обращаясь по видеосвязи к лидерам стран ЕС на саммите в Брюсселе, передает ТАСС.

«Этот день войдет в историю. Будет ли он для нас хорошим или плохим, история все запомнит», — сказал Зеленский.

Он отметил, что к началу саммита договориться о начале переговоров о принятии Украины в ЕС не удалось. По мнению Зеленского, итоги саммита могут вызвать «удовлетворенную улыбку» в Москве.

При этом президент Украины утверждает, что Киев выполнил все требования Евросоюза для вступления в объединение.

Ранее Зеленский заявил, что у Венгрии нет причин для блокировки членства Украины в ЕС. Он также заявил, что попросил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана назвать «хотя бы одну причину», по которой переговоры об этом не должны начинаться.