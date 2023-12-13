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16:57, 13 декабря 2023Бывший СССР

Зеленский не увидел причин для блокировки Венгрией членства Украины в ЕС

Зеленский заявил, что у Венгрии нет причин блокировать членство Украины в ЕС

Фото: NTB / Javad Parsa / Reuters

У Венгрии нет причин для блокировки членства Украины в Европейском союзе (ЕС). Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в ходе саммита в Осло, его слова передает «Интерфакс-Украина».

«У него (премьер-министра Венгрии Виктора Орбанаприм. «Ленты ру») нет никакой причины блокировать украинское членство в Европейском союзе. Я попросил его сказать мне, назвать хотя бы одну причину, не три, не пять, не десять… И я жду ответа», — подчеркнул политик.

Он также отметил, что считает необходимым провести с Венгрией конструктивную встречу. Зеленский подчеркнул, что двум странам необходим диалог, так как они являются соседями и имеют общие границы.

Ранее президент Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет победить Россию даже при условии поддержки со стороны Запада. По мнению Орбана, из-за беспочвенной надежды и отсутствия альтернативных планов по конфликту на Украине Евросоюз «оказался в ловушке».

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      Александр Курбатов
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