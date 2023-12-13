Орбан заявил о невозможности победы Украины

Орбан: Украина не сможет победить Россию даже при поддержке Запада

Украина не сможет победить Россию на поле боя, даже при условии поддержки со стороны Запада. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью журналу Mandiner.

«Все больше людей говорят, что Украина не одержит победу на поле боя... Давайте не будем обманывать себя, что украинцы смогут выиграть эту войну при нашей поддержке», — заявил политик, добавив, что он говорил об этом «с самого начала конфликта».

По мнению Орбана, из-за беспочвенной надежды и отсутствию альтернативных планов по конфликту на Украине, Евросоюз «оказался в ловушке», поскольку лидеры ЕС уже начали оказывать Киеву финансовую и военную помощь, без каких-либо шансов на успешное окончание конфликта в контексте западных интересов. «И не было никакого плана Б, только этот план победы, который провалился», — посетовал премьер-министр.

Ранее Орбан заявил, что не позволит Европейскому союзу (ЕС) совершить ошибку и начать переговоры с Украиной о вступлении. «Евросоюз собирается совершить ужасную ошибку, которой надо помешать. Даже если 26 хотят ее совершить, только мы будем против», — резюмировал он.