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16:37, 21 марта 2024Путешествия

Таможня Литвы возобновила прием грузовиков из Калининграда

ФТС: таможня Литвы возобновила прием грузовиков из Калининграда

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Литовская сторона снова начала пропускать грузовые автомобили, следующие из Калининграда. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России в Telegram-канале.

Уточняется, что таможня Литвы возобновила прием грузовиков в 11:45 по местному времени (12:45 мск). «За полтора часа принято шесть большегрузов из Калининградской области. В очереди — 140 грузовиков», — сказано в публикации.

Российско-литовская граница закрылась с 23:00 20 марта. Из-за этого там образовалась очередь из грузовых машин.

По словам пресс-секретаря губернатора Калининградской области Дмитрия Лыскова, задержка большегрузов произошла из-за масштабного сбоя в работе информационных систем таможни Литвы.

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      Мария Борисова
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