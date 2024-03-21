В Госдуме ответили на названное в Германии условие войны с Россией

Депутат Журова назвала частью информационной войны слова о конфликте РФ и ФРГ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова ответила на названное в Германии условие прямого военного конфликта с Россией. В беседе с «Лентой.ру» депутат заявила, что сообщения о войне между Россией и Германией являются частью информационной войны.

Ранее журналисты немецкого издания Compact писали, что поставки ракет Taurus Украине могут развязать войну между ФРГ и Россией. Авторы материала подчеркивают, что поставки ракет Taurus потребуют также массового размещения немецких солдат на Украине. Кроме того, Германия будет вынуждена отправить Киеву и свои истребители. Все это, по мнению издания, «неизбежно сделало бы Германию участником войны», особенно в случае удара Украины по Крымскому мосту.

«Информационная война сейчас очень существенная, в информационном поле говорят многое. Вопрос в том, поставят ли, и какие объекты они будут бомбить — Крым? Крымский мост?» — сказала Журова.

Понятно, что на дипломатическом уровне вначале будет попытка как-то прокомментировать, а дальше вопрос их реакции Светлана Журова первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

Вместе с тем она подчеркнула, что идея военного столкновения с Россией не будет поддержана большинством немцев. «Не думаю, что это очень сильно понравится населению Германии и не думаю, что Германия и правда готова к войне. Самим немцам это все не нравится», — добавила парламентарий.

1 марта главный редактор канала RT Маргарита Симоньян опубликовала текст перехваченного разговора высокопоставленных военных бундесвера, в которых обсуждались планы по нанесению ударов по Крымскому мосту с помощью немецких ракет Taurus.