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14:21, 21 марта 2024Интернет и СМИ

В Германии назвали условие для войны с Россией

Compact: поставки ракет Taurus Украине развяжут войну ФРГ и России

Фото: Leonhard Simon / Getty Images

Поставки ракет Taurus Украине могут развязать войну между ФРГ и Россией. Такое условие для начала полноценного конфликта двух стран назвали журналисты немецкого издания Compact.

Журналисты со ссылкой на отставного генерала Харальда Куята указывают, что поставки ракет Taurus потребуют также массового размещения немецких солдат на Украине. Кроме того, Германия будет вынуждена отправить Киеву и свои истребители. Все это, по мнению издания, «неизбежно сделало бы Германию участником войны», особенно в случае удара Украины по Крымскому мосту.

«Подрыв с помощью ракет Taurus Крымского моста легко может спровоцировать эскалацию боевых действий на Украине. Это будет означать, что российские ответные удары также могут быть сосредоточены на территории Германии», — предостерегают журналисты, по подсчетам которых в результате таких ударов могут пострадать до 2,4 миллиона немцев.

Тем временем заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи объяснил ситуацию с утечкой разговора высокопоставленных немецких генералов о возможном ударе по Крымскому мосту. В документе за подписью Хиппи говорится, что эта ситуация должна «вбить клин» между западными союзниками.

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      Олег Давыдов
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