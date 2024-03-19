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04:01, 19 марта 2024Мир

В Британии объяснили утечку разговора генералов ФРГ об ударе по Крымскому мосту

В Британии заявили, что утечка разговора военных ФРГ должна «вбить клин» в Запад
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Заместитель министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи объяснил ситуацию с утечкой разговора высокопоставленных немецких генералов о возможном ударе по Крымскому мосту. В документе, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру», Хиппи заявил, что эта утечка беседы военных должны «вбить клин» между западными союзниками.

Таким образом Хиппи отреагировал на ранее сделанный членом Палаты общин Танманджитом Сингхом Дхеси парламентский запрос. «Спросить министра обороны, какие дискуссии он вел со своим немецким коллегой (министром обороны Германии Борисом Писториусомприм. «Ленты.ру») по поводу утечек разговора военнослужащих этой страны», — говорилось в тексте вопроса члена британского парламента.

В своем ответе на это письмо Хиппи отметил, что 4 марта министр обороны Великобритании Грант Шэппс провел телефонный разговор с федеральным министром обороны Германии Борисом Писториусом.

«Они обсудили особенности самого инцидента, а министр Писториус изложил шаги, которые Германия предпринимает для расследования и для предотвращения будущих инцидентов. Само расследование является делом правительства Германии, но министр обороны полностью уверен, что Германия подходит к этому вопросу надлежащим образом», — утверждает Хиппи.

Хотя то, что мы очень серьезно относимся к этому вопросу, правильно, мы также должны четко понимать, что этот призыв слили в попытке вбить клин между нами и ослабить коллективную поддержку Украины Западом; мы не должны допустить этого и должны показать, что мы едины и полны решимости поддерживать Украину в долгосрочной перспективе

Джеймса Хиппизаместитель министра обороны Великобритании

1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян в соцсети опубликовала расшифровку разговора немецких военных о возможных ударах по Крымскому мосту крылатыми ракетами Taurus.

Комментируя произошедшее, министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что его ведомство тщательно расследует этот инцидент.

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      Кирилл Садовский
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