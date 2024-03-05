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13:53, 5 марта 2024Мир

Германия раскрыла подробности утечки разговора об атаке на Крымский мост. Мог ли российский шпион участвовать в беседе?

Писториус объяснил утечку разговора офицеров ФРГ незащищенным соединением

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что утечка разговора немецких офицеров, во время которого они обсуждали атаку на Крымский мост, скорее всего, произошла в Сингапуре. По его словам, причиной инцидента стало использование незащищенной линии связи.

Министр отметил, что один из офицеров использовал незащищенную линию связи, когда пытался подключиться к групповому звонку на защищенной платформе Webex через обычный телефон.

Предполагаем, что россияне случайно прослушали звонок участника, который сделал его с телефона, используя широкомасштабную слежку

Борис Писториусглава Минобороны ФРГ

Писториус исключил версию, что к групповому звонку напрямую подключался российский шпион, подчеркнув, что причиной утечки стала личная ошибка одного из офицеров. В отношении участников взломанной беседы проводится дисциплинарная проверка.

В то же время глава Минобороны подчеркнул, что внутренние каналы связи немецких офицеров не скомпрометированы.

Как вы уже знаете, мы используем [платформу] Webex для разговоров определенного уровня секретности, но не общедоступную платформу Webex, доступную каждому, а вариант, сертифицированный для служебного использования

Борис Писториусглава Минобороны ФРГ

Политик убежден, что перехват разговора офицеров бундесвера не подорвал доверие стран-партнеров. По его словам, все осознают опасность подобных атак при прослушке и то, что обеспечить 100-процентную защиту невозможно. «Наши партнеры знают, что мы последовательно и решительно расследуем этот инцидент», — заключил он.

Фото: Lisi Niesner / Reuters

В Германии утечку разговора назвали информационной войной

3 марта Писториус связал публикацию разговоров военных об ударе по Крыму с информационной войной, которую ведет Россия. Министр подчеркнул, что разговор не означал возможность поставок ракет Taurus Украине, хотя офицеры говорили о потенциальном ударе по Крымскому мосту именно этим оружием.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер, в свою очередь, обвинил Москву в гибридной атаке и указал, что в опубликованных разговорах отсутствовала критическая информация.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В то же время депутат бундестага от партии «Зеленых» Антон Хофрайтер убежден, что запись разговора немецких военных опубликовали для срыва поставки ракет Киеву.

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17 января 2024

Россия призвала ФРГ ответить за слитые планы ударов по Крымскому мосту

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Берлин взять на себя ответственность, а не проводить расследование в ситуации со слитыми переговорами офицеров.

Мы же видим эту ситуацию, когда они выходя разводят руками, говорят что-то несуразное, что-то мямлят, говорят: «Надо разбираться». Надо не столько им разбираться, сколько отвечать за содеянное

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что Москва запомнит данный инцидент.

Что мы увидели и услышали? Рассуждения о том, как за чужой спиной воевать с Россией, уничтожать наши гражданские объекты, которыми пользуется масса людей. И они на холодном глазу это все обсуждают, потому что это им сейчас нужно, причем нужно делать таким образом, чтобы их голова не торчала

Дмитрий Медведевзампред Совбеза России

Впоследствии послу Германии в Москве Александру Ламбсдорффу объявили демарш и потребовали разъяснений в связи с утечкой беседы немецких офицеров. В МИД России подчеркнули, что оказание практической помощи украинским военным в ударах по России говорит о вовлеченности Запада в конфликт на Украине.

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1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян на странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовала расшифровку обсуждения немецкими офицерами планов возможного удара по Крымскому мосту крылатыми ракетами Taurus, запускаемыми французскими истребителями Rafale.

В Германии подтвердили подлинность разговора. Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал провести тщательное расследование публикации записи разговора высокопоставленных офицеров бундесвера.

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      Варвара Кошечкина
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