Германия раскрыла подробности утечки разговора об атаке на Крымский мост. Мог ли российский шпион участвовать в беседе?

Писториус объяснил утечку разговора офицеров ФРГ незащищенным соединением

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что утечка разговора немецких офицеров, во время которого они обсуждали атаку на Крымский мост, скорее всего, произошла в Сингапуре. По его словам, причиной инцидента стало использование незащищенной линии связи.

Министр отметил, что один из офицеров использовал незащищенную линию связи, когда пытался подключиться к групповому звонку на защищенной платформе Webex через обычный телефон.

Предполагаем, что россияне случайно прослушали звонок участника, который сделал его с телефона, используя широкомасштабную слежку Борис Писториус глава Минобороны ФРГ

Писториус исключил версию, что к групповому звонку напрямую подключался российский шпион, подчеркнув, что причиной утечки стала личная ошибка одного из офицеров. В отношении участников взломанной беседы проводится дисциплинарная проверка.

В то же время глава Минобороны подчеркнул, что внутренние каналы связи немецких офицеров не скомпрометированы.

Как вы уже знаете, мы используем [платформу] Webex для разговоров определенного уровня секретности, но не общедоступную платформу Webex, доступную каждому, а вариант, сертифицированный для служебного использования Борис Писториус глава Минобороны ФРГ

Политик убежден, что перехват разговора офицеров бундесвера не подорвал доверие стран-партнеров. По его словам, все осознают опасность подобных атак при прослушке и то, что обеспечить 100-процентную защиту невозможно. «Наши партнеры знают, что мы последовательно и решительно расследуем этот инцидент», — заключил он.

Фото: Lisi Niesner / Reuters

В Германии утечку разговора назвали информационной войной

3 марта Писториус связал публикацию разговоров военных об ударе по Крыму с информационной войной, которую ведет Россия. Министр подчеркнул, что разговор не означал возможность поставок ракет Taurus Украине, хотя офицеры говорили о потенциальном ударе по Крымскому мосту именно этим оружием.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер, в свою очередь, обвинил Москву в гибридной атаке и указал, что в опубликованных разговорах отсутствовала критическая информация.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В то же время депутат бундестага от партии «Зеленых» Антон Хофрайтер убежден, что запись разговора немецких военных опубликовали для срыва поставки ракет Киеву.

Россия призвала ФРГ ответить за слитые планы ударов по Крымскому мосту

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Берлин взять на себя ответственность, а не проводить расследование в ситуации со слитыми переговорами офицеров.

Мы же видим эту ситуацию, когда они выходя разводят руками, говорят что-то несуразное, что-то мямлят, говорят: «Надо разбираться». Надо не столько им разбираться, сколько отвечать за содеянное Мария Захарова официальный представитель МИД России

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что Москва запомнит данный инцидент.

Что мы увидели и услышали? Рассуждения о том, как за чужой спиной воевать с Россией, уничтожать наши гражданские объекты, которыми пользуется масса людей. И они на холодном глазу это все обсуждают, потому что это им сейчас нужно, причем нужно делать таким образом, чтобы их голова не торчала Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

Впоследствии послу Германии в Москве Александру Ламбсдорффу объявили демарш и потребовали разъяснений в связи с утечкой беседы немецких офицеров. В МИД России подчеркнули, что оказание практической помощи украинским военным в ударах по России говорит о вовлеченности Запада в конфликт на Украине.

1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян на странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовала расшифровку обсуждения немецкими офицерами планов возможного удара по Крымскому мосту крылатыми ракетами Taurus, запускаемыми французскими истребителями Rafale.

В Германии подтвердили подлинность разговора. Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал провести тщательное расследование публикации записи разговора высокопоставленных офицеров бундесвера.