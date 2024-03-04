Медведев отреагировал на утечку беседы офицеров ФРГ об ударах по Крымскому мосту

Медведев: РФ запомнит инцидент с переговорами немецких офицеров о Крымском мосту

Россия запомнит инцидент с утечкой переговоров высокопоставленных немецких офицеров, которые обсуждали удары по Крымскому мосту, но будет проявлять сдержанность. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, его цитирует ТАСС.

1 марта в сети опубликовали аудиозапись разговора высокопоставленных немецких офицеров, которые обсуждали возможность ударить по Крымскому мосту ракетами Taurus. В Минобороны ФРГ впоследствии не исключили, что это произошло из-за прослушки внутренних каналов связи и перехвата разговоров в ведомстве и Военно-воздушных силах (ВВС) Германии. Как писал Bild, многое говорит о том, что запись подлинна.

В Совфеде, в свою очередь, после случившегося перечислили два тревожных сигнала после утечки беседы офицеров ФРГ. Сенатор Алексей Пушков счел, что решение о поставках немецких ракет Taurus на Украину в конечном счете будет принято, несмотря на нынешнюю позицию канцлера Олафа Шольца. Помимо этого, немецкие военные круги считают, что Германия находятся в фактическом состоянии войны с Россией, как об этом заявляла глава МИД ФРГ Анналена Бербок, уверен парламентарий.