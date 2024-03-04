В Совфеде перечислили два тревожных сигнала после утечки беседы офицеров ФРГ

Пушков: реакция ФРГ на утечку беседы офицеров говорит о готовности к войне

Реакция Германии на утечку беседы офицеров бундесвера говорит о ее готовности к войне с Россией, считает сенатор Алексей Пушков. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

«Показательно, что в Германии возмущение вызывает не само по себе обсуждение планов уничтожения Крымского моста с помощью немецких ракет Taurus, решение о поставке которых еще не принято руководством Германии, а тот факт, что это стало достоянием гласности», — отметил политик.

Он также перечислил два тревожных сигнала в связи с утечкой разговора немецких офицеров. В качестве первого из них Пушков назвал тот факт, что решение о поставках немецких ракет Taurus на Украину в конечном счете будет принято, несмотря на нынешнюю позицию канцлера Олафа Шольца. В ФРГ даже подсчитывают, сколько именно ракет можно будет поставить Киеву, подчеркнул парламентарий.

Вторым тревожным сигналом сенатор счел то, что немецкие военные круги считают, что Германия находятся в фактическом состоянии войны с Россией, как об этом заявляла глава МИД ФРГ Анналена Бербок. В связи с этим Пушков отметил, что военные чины Германии, которые забыли уроки второй мировой войны, «вновь рвутся в бой».

1 марта в сети появилась аудиозапись разговора высокопоставленных немецких офицеров, которые обсуждали возможность ударить по Крымскому мосту ракетами Taurus. В Минобороны ФРГ впоследствии не исключили, что это произошло из-за прослушки внутренних каналов связи и перехвата разговоров в ведомстве и Военно-воздушных силах (ВВС) Германии. Как писал Bild, многое говорит о том, что запись подлинна.