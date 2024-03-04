Захарова призвала Берлин ответить за слитые планы ударов по Крымскому мосту

Захарова: Берлин должен ответить за слитые планы ударов по Крымскому мосту

Берлин должен взять на себя ответственность, а не проводить расследование в ситуации со слитыми переговорами офицеров бундесвера о планировании ударов по Крымскому мосту. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

«Мы же видим эту ситуацию, когда они выходя разводят руками, говорят что-то несуразное, что-то мямлят, говорят: "Надо разбираться". Надо не столько им разбираться, сколько отвечать за содеянное», — призвала дипломат.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал провести тщательное расследование публикации записи разговора высокопоставленных офицеров бундесвера о нанесении ударов по Крымскому мосту с помощью немецких ракет Taurus и французских истребителей Dassault Rafale.

Расшифровку беседы опубликовала 1 марта главред телеканала RT Маргарита Симоньян. Она отметила, что запись ей передали некие «товарищи в погонах».