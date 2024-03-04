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17:37, 4 марта 2024Мир

МИД России объявил демарш послу ФРГ в связи с разговором немецких военных

МИД: послу ФРГ объявили демарш и потребовали разъяснений из-за утечки беседы

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Послу Германии в Москве Александру Ламбсдорффу объявили демарш и потребовали разъяснений в связи с утечкой беседы немецких военных о планах по атаке на Крымский мост. Об этом стало известно из заявления Министерства иностранных дел России, опубликованного на официальном сайте ведомства.

«4 марта в ходе демарша в МИД России потребовали от чрезвычайного и полномочного посла Федеративной Республики Германия Александера Графа Ламбсдорфа разъяснений в связи с обсуждением в разговоре высших германских офицеров возможности поставок киевскому режиму дальнобойных крылатых ракет "Таурус"», — говорится в заявлении.

В документе также отмечается, что оказание Вооруженным силам Украины (ВСУ) практической помощи в ударах по целям в России свидетельствует о вовлеченности коллективного Запада в конфликт на Украине.

Кроме того, немецкому послу напомнили о недопустимости продолжающихся попыток германского правительства ограничивать деятельность российских журналистов в Германии. В МИД подчеркнули, что подобные действия не останутся без жесткого ответа со стороны России.

Ранее стало известно, что посол Ламбсдорфф покинул здание МИД России после встречи с российскими представителями из-за утечки беседы офицеров Бундестага. Отмечается, что немецкий посол не дал никаких комментариев представителям СМИ ни в момент прибытия в российское внешнеполитическое ведомство, ни на выходе из него.

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      Виктория Кондратьева
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