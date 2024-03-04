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12:15, 4 марта 2024Мир

Немецкий посол покинул здание МИД России

Посол Ламбсдорфф покинул здание МИД после встречи по утечке беседы офицеров ФРГ
СюжетВзрыв на Крымском мосту
Александр Ламбсдорфф

Александр Ламбсдорфф. Фото: РИА Новости

Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорфф без комментариев покинул здание МИД России после встречи с российскими представителями, назначенной ранее из-за утечки беседы офицеров ВВС ФРГ об атаке на Крымский мост. Об этом сообщает ТАСС.

Ламбсдорфф не дал никаких комментариев присутствующим журналистам ни в момент выхода из здания, ни тогда, когда он прибыл к российскому МИД.

О вызове немецкого посла стало известно утром 4 марта.

1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в соцсетях опубликовала расшифровку обсуждения высокопоставленными немецкими офицерами ВВС планов возможного удара по Крымскому мосту крылатыми ракетами Taurus, запускаемыми французскими истребителями Rafale.

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      Виктория Кондратьева
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