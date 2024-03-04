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09:40, 4 марта 2024Мир

МИД России вызвал немецкого посла из-за утечки беседы об атаке на Крымский мост

Посол ФРГ Ламбсдорфф вызван в МИД России из-за утечки беседы офицеров бундесвера
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Посол ФРГ в Москве Александр Ламбсдорфф вызван в МИД России в связи с разговором высокопоставленных офицеров ВВС бундесвера по атакам на Крымский мост. Об этом со ссылкой на источники в российском дипломатическом ведомстве сообщает ТАСС.

«Вызван в МИД РФ сегодня», — говорится в коротком сообщении источника агентства.

1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в соцсетях опубликовала расшифровку обсуждения немецкими офицерами планов возможного удара по Крымскому мосту крылатыми ракетами Taurus, запускаемыми французскими истребителями Rafale.

При этом министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не хочет спекулировать о кадровых выводах в ведомстве в связи с публикацией российскими СМИ слитого разговора высокопоставленных немецких офицеров.

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      Виктория Кондратьева
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