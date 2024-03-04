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11:14, 4 марта 2024Мир

Немецкий посол прибыл в здание МИД из-за утечки об атаке на Крымский мост

Посол ФРГ Ламбсдорфф прибыл в МИД России из-за утечки об атаке на Крымский мост

Фото: РИА Новости

Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорфф прибыл в МИД России в связи с утечкой разговора высокопоставленных офицеров ВВС бундесвера об атаках на Крымский мост. Об этом сообщает ТАСС.

Посол не дал никаких комментариев присутствующим журналистам и после небольшой паузы близ двери российского ведомства прошел внутрь здания МИД.

О вызове немецкого посла стало известно утром 4 марта.

1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в соцсетях опубликовала расшифровку обсуждения высокопоставленными немецкими офицерами ВВС планов возможного удара по Крымскому мосту крылатыми ракетами Taurus, запускаемыми французскими истребителями Rafale.

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      Виктория Кондратьева
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