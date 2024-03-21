Тестя актера Прилучного задержали в Москве по делу о нелегальном казино
В Москве полицейские задержали тестя актера Павла Прилучного по делу об организации нелегального казино. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
В подпольное казино, организованное в квартире по улице 1-й Новокузьминской, силовики пришли накануне ночью. Там они обнаружили восемь игровых автоматов и задержали троих организаторов незаконного бизнеса. Среди них оказался 57-летний Аршак Брутян — отец жены Прилучного, Зепюр Брутян. Проводится проверка.
Как сообщает Shot, сейчас злоумышленникам грозит уголовное дело по статье 171.2 («Незаконные организация и проведение азартных игр») УК РФ. Максимальное наказание по этому основанию предусматривает шесть лет лишения свободы.
Ранее спецназ Росгвардии совместно с коллегами из МВД пресек деятельность подпольного игорного клуба в Ярославле и задержал его организатора. Действия силовиков попали на видео.