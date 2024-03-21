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13:12, 21 марта 2024Силовые структуры

Тестя актера Прилучного задержали в Москве по делу о нелегальном казино

Shot: в Москве задержали тестя Прилучного за организацию нелегального казино

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Москве полицейские задержали тестя актера Павла Прилучного по делу об организации нелегального казино. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В подпольное казино, организованное в квартире по улице 1-й Новокузьминской, силовики пришли накануне ночью. Там они обнаружили восемь игровых автоматов и задержали троих организаторов незаконного бизнеса. Среди них оказался 57-летний Аршак Брутян — отец жены Прилучного, Зепюр Брутян. Проводится проверка.

Как сообщает Shot, сейчас злоумышленникам грозит уголовное дело по статье 171.2 («Незаконные организация и проведение азартных игр») УК РФ. Максимальное наказание по этому основанию предусматривает шесть лет лишения свободы.

Ранее спецназ Росгвардии совместно с коллегами из МВД пресек деятельность подпольного игорного клуба в Ярославле и задержал его организатора. Действия силовиков попали на видео.

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      Олеся Мицкевич
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