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18:54, 21 марта 2024Наука и техника

Древние люди мигрировали из Африки из-за суперизвержения

Nature: древние люди мигрировали из Африки из-за суперизвержения вулкана Тоба

Фото: Fabio Lamanna / Shutterstock / Fotodom

Ученые Университета штата Аризона обнаружили, что суперизвержение вулкана Тоба могло заставить древних людей мигрировать из Африки. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Исследователи изучили археологический памятник Шинфа-Метема 1 в низменности современной северо-западной Эфиопии вдоль реки Шинфа, притока реки Голубой Нил. Там были найдены частицы вулканического стекла размером от 80 до 20 микрометров, которые по своему химическому составу соответствуют выбросам супервулкана Тоба, расположенного в Индонезии.

Во время извержения этот африканский район был заселен людьми современного анатомического типа, которые адаптировались к засушливым периодам, когда уровень воды в реке значительно снижался. Например, они охотились на животных, приходивших к немногим оставшимся местам водопоя, или ловили рыбу.

Климатические последствия от суперизвержения выражались в усилении засухи, что подтолкнуло людей к миграции в поисках большего количества пищи. Хотя люди Шинфа-Метема 1 вряд ли относились к той группе, что покинула Африку, характерная для них поведенческая гибкость была общей чертой людей среднего каменного века.

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      Александр Еникеев
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