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09:29, 21 марта 2024Экономика

Торговые сети в России попросили снизить порог беспошлинной торговли

Российские ретейлеры призвали правительство снизить порог беспошлинной торговли

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Крупные российские ретейлеры призвали правительство снизить порог беспошлинной торговли. Об этом со ссылкой на обращение в кабмин Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) пишут «Известия».

Норматив для ввоза иностранных товаров в настоящее время составляет одну тысячу евро. Он был повышен два года назад с 200 евро для того, чтобы избежать дефицита импортных товаров первой необходимости на фоне антироссийских санкций Запада. Представители торговых сетей считают, что эта мера уже дала свои результаты и теперь рынок достаточно насыщен иностранными товарами.

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По мнению АКОРТ, рынок адаптировался к введенным ограничениям, также удалось наладить поставки по параллельному импорту. «Просим поддержать просьбу АКОРТ о возвращении действия беспошлинного ввоза товаров для физлиц в 200 евро с 1 апреля 2024 года», — говорится в письме организации в адрес вице-премьера Алексея Оверчука. Ретейлеры отметили также, что продление действия повышенного порога фактически будет стимулировать зарубежных производителей.

Источник издания сообщил, что в кабмине мнения по поводу порога беспошлинного ввоза разделились. Минфин и Минэкономразвития выступают за его снижение до 200 евро для пополнения бюджета за счет сборов. Минпромторг, Минцифры и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагают сохранить норматив на текущем уровне или постепенно снизить его до 500 евро.

Ранее глава ФАС Максим Шаскольский заявил, что механизм параллельного импорта в России помогает удовлетворять потребительский спрос, а также сдерживать цены. «Мы считаем правильным продолжать использование механизма параллельного импорта, прежде всего в отношении востребованных потребителями и привычных им товаров массового потребления», — сказал он.

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