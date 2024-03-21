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18:07, 21 марта 2024Путешествия

Турист напился в Таиланде и проснулся с татуировкой «У меня был секс с ледибоем»

Фото: Dylan de Jonge / Unsplash

В Таиланде турист напился и проснулся с татуировкой о сексе с трансгендером. Об этом он рассказал в социальных сетях, на его пост обратило внимание издание Thaiger.

Мужчина опубликовал фотографию тату с надписью на тайском языке. «Может кто-нибудь перевести, пожалуйста? Проснулся с этим на груди», — попросил он.

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Пользователи предположили, что иностранец перебрал с алкоголем и забыл, как делал татуировку. Выяснилось, что ему набили фразу «У меня был секс с ледибоем» (так в Таиланде называют трансгендерных женщин).

Одни комментаторы сочли случившееся забавным, другие пожалели туриста, которому могли сделать тату без согласия. При этом некоторые нашли публикацию оскорбительной, потому что в комментариях люди начали высмеивать Таиланд. После жалоб пост удалили.

В феврале на Пхукете секс-вечеринка британских туристов кончилась дракой с проститутками-трансгендерами. Конфликт возник из-за денег, потому что отдыхающие заплатили меньше обещанного.

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      Мария Борисова
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