Секс-вечеринка туристов в Таиланде закончилась дракой с трансгендерами

Секс-вечеринка британских туристов в Таиланде закончилась дракой с проститутками-трансгендерами. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел на острове Пхукет утром 22 февраля. Накануне ночью несколько британцев вызвали к себе на виллу трех проституток, заранее договорившись о стоимости услуг. Каждая должна была получить по четыре тысячи батов (около 10 тысяч рублей). Однако, когда вечеринка подошла к концу, деньги получила лишь одна девушка-трансгендер, при этом заплатили ей в два раза меньше обещанного.

Конфликт перерос в драку, во время которой проститутка ударила одного из туристов кухонным ножом в ногу. Соседи видели, как они все выбежали на улицу с криками. Одна из трансгендеров получила травмы головы и руки. Когда приехала полиция, пострадавших отправили в больницу.

Ранее около двух десятков стриптизерш в ночном клубе Паттайи в Таиланде устроили массовую драку ради британского туриста и в результате избили его. Уточняется, что танцовщицы приревновали клиента: каждая хотела получить от него чаевые.