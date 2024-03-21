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19:10, 21 марта 2024Культура

Участников группы АВВА наградили рыцарскими орденами

Король Швеции наградил участников группы АВВА орденом Вазы

Фото: Pontus Lundahl / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Король Швеции Карл XVI Густав удостоил участников поп-группы ABBA рыцарскими орденами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственную канцелярию.

Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад были награждены орденом Вазы (Vasaorden) за «особый вклад в международную музыкальную жизнь».

Подчеркивается, что Королевский рыцарский орден вручается представителям Швеции впервые за почти 50 лет.

Ранее сообщалось, что поп-группа ABBA отказалась выступать на «Евровидении-2024», несмотря на 50-летний юбилей победы коллектива в конкурсе. По словам Бенни Андерсона, ABBA ни за что не устроит праздничного выступления на «Евровидении» и даже не планирует появляться на конкурсе.

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