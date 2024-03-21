Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:22, 21 марта 2024Культура

Умер актер из «Бегущего по лезвию»

Умер 88-летний актер из «Бегущего по лезвию» Майкл Эммет Уолш

Фото: D. Long / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Американский актер из фильм «Бегущий по лезвию» Майкл Эммет Уолш умер в больнице в Сент-Олбансе, штат Вермонт. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на агента звезды.

88-летний актер скончался от остановки сердца. Он не дожил несколько дней до своего 89-го дня рождения.

На счету Майкла Эммета Уолша более 200 ролей в кино и на телевидении. Он был одним из самых востребованных актеров второго плана в Голливуде. Его наиболее яркой ролью стал капитан полиции Брайант в фантастическом фильме режиссера Ридли Скотта.

Ранее ведущая звезда Голливуда 1970-х годов Райан О'Нил умер в США. Мировую известность ему принесли роли в фильмах «История любви» (номинации на «Золотой глобус» и «Оскар»), «Как дела, Док?», «Главное событие», «Бумажная луна» (номинация на «Золотой глобус») и «Барри Линдон».

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      53-метровую скважину пробурили до застрявших в Приамурье горняков. Под завалами 15 человек, с ними нет связи трое суток

      Врач перечислила главные факторы риска развития одного опасного заболевания

      Польша подняла самолеты в воздух из-за российской авиации

      Бейонсе снялась обнаженной для обложки альбома

      Двое россиян украли холодильник у соседа и купили на вырученные деньги алкоголь

      В России создадут «Ежик-РСЗО»

      Умер актер из «Бегущего по лезвию»

      Груженая лесом фура врезалась в молоковоз и протаранила магазин в регионе России

      Пашинян обсудит с США и ЕС развитие Армении

      Бывшая жена тренера Кольцова высказалась о его смерти

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше