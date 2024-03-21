Умер актер из «Бегущего по лезвию»

Умер 88-летний актер из «Бегущего по лезвию» Майкл Эммет Уолш

Американский актер из фильм «Бегущий по лезвию» Майкл Эммет Уолш умер в больнице в Сент-Олбансе, штат Вермонт. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на агента звезды.

88-летний актер скончался от остановки сердца. Он не дожил несколько дней до своего 89-го дня рождения.

На счету Майкла Эммета Уолша более 200 ролей в кино и на телевидении. Он был одним из самых востребованных актеров второго плана в Голливуде. Его наиболее яркой ролью стал капитан полиции Брайант в фантастическом фильме режиссера Ридли Скотта.

Ранее ведущая звезда Голливуда 1970-х годов Райан О'Нил умер в США. Мировую известность ему принесли роли в фильмах «История любви» (номинации на «Золотой глобус» и «Оскар»), «Как дела, Док?», «Главное событие», «Бумажная луна» (номинация на «Золотой глобус») и «Барри Линдон».