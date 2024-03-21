В ЕС призвали инвестировать в оборону «без табу»

Глава европейской дипломатии Боррель призвал ЕС инвестировать в оборону без табу

Необходимо более активно инвестировать в оборону Европейского союза (ЕС) «без табу». Об этом заявили глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в статье La Vanguardia.

«Европейская производственная система сегодня может производить более одного миллиона артиллерийских боеприпасов в год, и с помощью нового закона о поддержке производства боеприпасов в 2025 году мы достигнем производственной мощности в два миллиона», — заявили Боррель и Бретон.

Европейские политики призвали Евросоюз «существенно увеличить коллективные инвестиции в долгосрочной перспективе», вкладываемые в оборону «без табу».

Боррель и Бретон выразили уверенность, что европейские страны «проявят политическую волю и согласятся предоставить необходимые ресурсы для смелого рывка вперед», который позволит ЕС взять в свои руки «бразды правления судьбой собственной оборонной промышленности».

Политики подчеркнули, что в современных геополитических условиях Европе необходимо быть «готовой к обороне», чтобы успешно «сдерживать потенциальных агрессоров».

Ранее в журнале Foreign Affairs указали на неспособность войск ЕС и Великобритании действовать без материальной помощи США.