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18:14, 21 марта 2024Мир

В США войска ЕС и Британии сравнили с потемкинскими деревнями

Эксперт США Бергманн: войска ЕС и Британии имеют бутафорский характер

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Войска Европейского союза (ЕС) и Великобритании, состоящие из двух миллионов человек, на самом деле имеют бутафорский характер и схожи с потемкинскими деревнями. Об этом в публикации американского издания Foreign Affairs рассказал эксперт Макс Бергманн.

«ЕС и Великобритания вместе имеют военную силу численностью примерно около двух миллионов человек. Но это "потемкинская" сила: ее готовность и потенциал варьируются и различаются в зависимости от страны», — заявил он.

Бергманн также указал на неспособность войск ЕС и Британии координировать действия и выполнять задачи без материальной помощи и руководства со стороны США.

В январе журнал Politico сообщил о низкой обороноспособности и уязвимости военных сил ЕС без поддержки Соединенных Штатов.

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