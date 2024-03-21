В США войска ЕС и Британии сравнили с потемкинскими деревнями

Эксперт США Бергманн: войска ЕС и Британии имеют бутафорский характер

Войска Европейского союза (ЕС) и Великобритании, состоящие из двух миллионов человек, на самом деле имеют бутафорский характер и схожи с потемкинскими деревнями. Об этом в публикации американского издания Foreign Affairs рассказал эксперт Макс Бергманн.

«ЕС и Великобритания вместе имеют военную силу численностью примерно около двух миллионов человек. Но это "потемкинская" сила: ее готовность и потенциал варьируются и различаются в зависимости от страны», — заявил он.

Бергманн также указал на неспособность войск ЕС и Британии координировать действия и выполнять задачи без материальной помощи и руководства со стороны США.

В январе журнал Politico сообщил о низкой обороноспособности и уязвимости военных сил ЕС без поддержки Соединенных Штатов.