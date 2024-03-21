В Европе вспомнили о предостережении Меркель относительно Украины

Журналист Рокетт: Саркози и Меркель называли безумием вступление Украины в НАТО

В 2008 году канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози называли вступление Украины в НАТО безумием. Об этом предостережении европейских лидеров вспомнил главный редактор журнала Figaro Magazine Гийом Рокетт в эфире франнцузского телеканала LCI, фрагмент эфира доступен на YouTube.

Он напомнил, что в 2008 году в США говорили о необходимости вступления Украины в альянс. «Именно Николя Саркози и Ангела Меркель сказали: "Нет, давайте не будем этого делать, это безумие"», — сказал Рокетт.

По словам журналиста, европейские политики тогда заявили, что подобный шаг мог бы был быть воспринят Россией как провокация, что привело бы к конфликту.

Ранее в США заявили, что снятие вопроса о членстве Украины в НАТО может стать лучшим способом достичь мира с Россией. В издании Politico подчеркнули, что Соединенным Штатам также не следует давать Киеву гарантии безопасности.