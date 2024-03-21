Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:08, 21 марта 2024Интернет и СМИ

В Европе вспомнили о предостережении Меркель относительно Украины

Журналист Рокетт: Саркози и Меркель называли безумием вступление Украины в НАТО

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В 2008 году канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози называли вступление Украины в НАТО безумием. Об этом предостережении европейских лидеров вспомнил главный редактор журнала Figaro Magazine Гийом Рокетт в эфире франнцузского телеканала LCI, фрагмент эфира доступен на YouTube.

Он напомнил, что в 2008 году в США говорили о необходимости вступления Украины в альянс. «Именно Николя Саркози и Ангела Меркель сказали: "Нет, давайте не будем этого делать, это безумие"», — сказал Рокетт.

По словам журналиста, европейские политики тогда заявили, что подобный шаг мог бы был быть воспринят Россией как провокация, что привело бы к конфликту.

Ранее в США заявили, что снятие вопроса о членстве Украины в НАТО может стать лучшим способом достичь мира с Россией. В издании Politico подчеркнули, что Соединенным Штатам также не следует давать Киеву гарантии безопасности.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Пуск «Союз МС-25» к МКС отменили

      Под Москвой 15-летняя школьница спасла всю семью во время пожара

      В Грузии отреагировали на обвинения в помощи России в обходе санкций

      Назван неожиданный продукт для укрепления иммунитета

      В Киеве из-за взрыва поврежден склад крупнейшего украинского интернет-магазина

      Самолет с россиянами дважды подряд менял курс из-за больных пассажиров

      В Норвегии пожаловались на летающую туалетную бумагу натовских военных

      Одна категория россиян оказалась готова потратить на жилье горы денег

      Названа причина отмены пуска российского «Союз МС-25»

      ВС России ликвидировали командира «Нормандской бригады»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше