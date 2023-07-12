В США назвали лучший способ достичь мира на Украине

Politico: снять вопрос вступления Украины в НАТО является лучшим способом достичь мира

Колумнисты американской газеты Politico назвали снятие вопроса вступления Украины в НАТО лучшим способом достичь мира в стране. Материал доступен на сайте европейской версии издания.

В статье говорится, что самым эффективным способом решить вопросы, важные для обеспечения долгосрочного мира между Москвой и Киевом, могло бы стать предоставление Украине статуса «хорошо вооруженной нейтральной страны». При этом США должны будут дать свое согласие на то, чтобы снять с повестки вопрос о вступлении Украины в НАТО, отметили обозреватели газеты.

Колумнисты также заявили, что Соединенным Штатам не следует давать Киеву «громкие пустые обещания», которые касаются официальных гарантий безопасности со стороны Вашингтона.

По мнению авторов статьи, перспектива принятия Украины в НАТО или какие-то гарантии на этот счет могут спровоцировать Россию. В итоге США придется «либо игнорировать взятые по отношению к Киеву обязательства, либо разжечь ядерный кризис», заключили колумнисты.

11 июля генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг во время саммита НАТО в Вильнюсе заявил, что альянс пригласит Украину вступить в альянс только при согласии всех членов западного блока и выполнении необходимых условий. При этом он не назвал временные рамки для приглашения страны в НАТО, что вызвало недовольство украинского лидера Владимира Зеленского.

