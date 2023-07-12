Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:00, 12 июля 2023Интернет и СМИ

В США назвали лучший способ достичь мира на Украине

Politico: снять вопрос вступления Украины в НАТО является лучшим способом достичь мира
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Колумнисты американской газеты Politico назвали снятие вопроса вступления Украины в НАТО лучшим способом достичь мира в стране. Материал доступен на сайте европейской версии издания.

В статье говорится, что самым эффективным способом решить вопросы, важные для обеспечения долгосрочного мира между Москвой и Киевом, могло бы стать предоставление Украине статуса «хорошо вооруженной нейтральной страны». При этом США должны будут дать свое согласие на то, чтобы снять с повестки вопрос о вступлении Украины в НАТО, отметили обозреватели газеты.

Колумнисты также заявили, что Соединенным Штатам не следует давать Киеву «громкие пустые обещания», которые касаются официальных гарантий безопасности со стороны Вашингтона.

По мнению авторов статьи, перспектива принятия Украины в НАТО или какие-то гарантии на этот счет могут спровоцировать Россию. В итоге США придется «либо игнорировать взятые по отношению к Киеву обязательства, либо разжечь ядерный кризис», заключили колумнисты.

11 июля генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг во время саммита НАТО в Вильнюсе заявил, что альянс пригласит Украину вступить в альянс только при согласии всех членов западного блока и выполнении необходимых условий. При этом он не назвал временные рамки для приглашения страны в НАТО, что вызвало недовольство украинского лидера Владимира Зеленского.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве нашли мертвой дочь экс-губернатора. Что известно о смерти Натальи Бочкаревой, отдавшей мошенникам 16 миллионов?

    Обвалившаяся из-за дождей в Турции трасса попала на видео

    Сеул предупредил о способности ракет КНДР ударить по Парижу и Берлину

    Избитой в Чечне журналистке Милашиной стало плохо у врача

    ООН заявила о пытках задержанных на Украине

    Раскрыта реакция Харрисона Форда на костюм Индианы Джонса из первого фильма

    Певица Анет Сай совершила поездку на машине ГИБДД с мигалками

    Россиян напугали конфискацией привезенных из Киргизии и Армении иномарок

    Великобритания попросила от Украины немного благодарности за поставленное оружие

    Названа дата возвращения тепла в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости