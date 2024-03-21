В Госдуме объяснили желание ввести уголовное наказание для блогеров

Депутат Лантратова: уголовное наказание необходимо для недобросовестных блогеров

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что уголовное и административное наказание должны нести недобросовестные блогеры, причиняющие ущерб своей аудитории. Ее объяснение желания ввести для блогеров отдельное наказание приводят «Известия».

Она подчеркнула, что блогеры имеют большое влияние на своих подписчиков. При этом для самой аудитории это может быть небезопасно. Лантратова уточнила, что речь идет о тех инфлюэнсерах, которые зарабатывают на размещении рекламы, а также выпускают образовательные продукты и проводят консультации в разных сферах деятельности.

«Отсутствие государственной регистрации и регулирования этой деятельности создает угрозы для потребителей и предпринимателей, а также способствует уклонению от налогов и нелегальной деятельности, включая продажу запрещенных товаров», — заключила депутат.

Ранее стало известно, что 21 марта рабочая группа Госдумы обсудит введение в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях отдельного наказания для блогеров и коучей. Отмечалось, что для занимающихся подобной деятельностью хотят ввести аккредитацию, которую необходимо будет получить в организации, созданной профессиональным сообществом. За отсутствие аккредитации и нанесение аудитории крупного ущерба блогеров будут привлекать к уголовной или административной ответственности.