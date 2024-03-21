В России задумали ввести отдельное уголовное наказание для блогеров

«Известия»: в УК и КоАП могут ввести отдельное наказание для блогеров и коучей

В России задумали ввести отдельное уголовное и административное наказание для блогеров и коучей. Об этом пишут «Известия».

По данным издания, введение в Уголовный кодекс (УК) и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) отдельного наказания для блогеров 21 марта обсудит рабочая группа Госдумы.

Административный кодекс предлагают пополнить статьей «Предоставление информационных услуг с использованием дистанционных технологий лицом, не являющимся членом саморегулируемой организации». Планируется, что к ответственности по этой статье будут привлекать блогеров, продающих информационные продукты без аккредитации, которую в рабочей группе также хотят ввести. По задумке, аккредитацию нужно будет получить в специальной организации.

В Уголовном кодексе может появиться наказание для неаккредитованных блогеров, оказание которыми дистанционных информационно-консультативных услуг нанесло крупный ущерб гражданам, организациям или государству.

Помимо того, законодатели хотят обязать блогеров и коучей сообщать властям о начале создания ими инфопродуктов.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев заявил, что российским надзорным органам стоит уделять больше внимания контролю за блогерами с большой аудиторией. Он указал, что многие блоги сегодня превратились в полноценные СМИ.