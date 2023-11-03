Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:59, 3 ноября 2023Интернет и СМИ

В России высказались об усилении контроля за блогерами

Депутат Матвейчев заявил, что блогеров в России надо контролировать жестче

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Российским надзорным органам стоит уделять больше внимания контролю за блогерами с большой аудиторией, считает заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«О том, что нужно регулировать, мы уже давно говорим, потому что сейчас это практически никак не регулируется. Многие блоги превратились в полноценные средства массовой информации, более того, превзошли уже по своему влиянию, масштабу и охвату СМИ. При этом они никаким законом не регулируются», — сказал депутат.

Очень многие блогеры нарушают налоговое и финансовое законодательства, то есть работают «в черную», никак не оформляют все, что касается их рекламной деятельности, получают огромные бюджеты на личные карточки или косвенными способами, минимизируют налоги

Олег Матвейчевдепутат Госдумы

Есть также нарушения, связанные с контентом, отметил парламентарий. По его словам, блогеры иногда публикуют информацию, которая нарушает российское законодательство.

«Есть вещи, которые никак не регулируются законом, но тоже там можно найти злоупотребление, например, так называемое "инфоцыганство". Людям обещают всякие семинары, что-то еще и не несут за это никакой ответственности. По сути, это дело в недобросовестной рекламе, и требуется регулирование», — заключил Олег Матвейчев.

Материалы по теме:
«Хороший бизнес инфоцыган» Блогер Елена Блиновская заработала миллиарды рублей. За что задержали «королеву марафонов»?
«Хороший бизнес инфоцыган»Блогер Елена Блиновская заработала миллиарды рублей. За что задержали «королеву марафонов»?
28 апреля 2023
Миллионы россиян становятся жертвами инфоцыган. Кто это такие и как не дать им себя обмануть?
Миллионы россиян становятся жертвами инфоцыган.Кто это такие и как не дать им себя обмануть?
18 ноября 2022
В Москве задержан блогер Аяз Шабутдинов. Кто он такой и почему его сравнивают с «королевой марафонов» Блиновской?
В Москве задержан блогер Аяз Шабутдинов. Кто он такой и почему его сравнивают с «королевой марафонов» Блиновской?
Сегодня

3 ноября был задержан блогер-миллионник Аяз Шабутдинов. Против него возбудили уголовное дело о мошенничестве при продаже образовательных курсов, сообщили в пресс-службе МВД.

Аяз Шабутдинов на своем сайте называет себя основателем технологической образовательной компании для предпринимателей «Like Центр», миллиардером и инвестором. Он обещает научить всех желающих построить успешный бизнес.

В последнее время правоохранительные органы стали уделять все больше внимания блогерам. В поле зрения попали Елена Блиновская, Александра Митрошина и Валерия Чекалина. Им вменяли уклонение от уплаты налогов.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Командира отряда «Шторм Z» заметили в Госдуме. Чем занимаются на СВО криминальный авторитет из Волгограда и его бойцы?

      Илон Маск предупредил об опасности искусственного интеллекта

      Иностранец изнасиловал российского подростка в бане в Новой Москве

      Терпящей постоянные измены девушке дали категоричный совет

      На Украине захотели сделать Чернобыльскую зону туристическим магнитом

      Лукашенко решил отправить литовские ноты в унитаз

      Полицейский в последний момент спас жизнь выпавшей из движущейся машины девочке

      ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с нацизмом

      Косметолог в коротком топе сняла на видео живот после рождения четверых детей

      В ДНР командира ВСУ приговорили к 20 годам колонии за убийство мирного жителя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости