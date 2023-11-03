В России высказались об усилении контроля за блогерами

Депутат Матвейчев заявил, что блогеров в России надо контролировать жестче

Российским надзорным органам стоит уделять больше внимания контролю за блогерами с большой аудиторией, считает заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«О том, что нужно регулировать, мы уже давно говорим, потому что сейчас это практически никак не регулируется. Многие блоги превратились в полноценные средства массовой информации, более того, превзошли уже по своему влиянию, масштабу и охвату СМИ. При этом они никаким законом не регулируются», — сказал депутат.

Очень многие блогеры нарушают налоговое и финансовое законодательства, то есть работают «в черную», никак не оформляют все, что касается их рекламной деятельности, получают огромные бюджеты на личные карточки или косвенными способами, минимизируют налоги Олег Матвейчев депутат Госдумы

Есть также нарушения, связанные с контентом, отметил парламентарий. По его словам, блогеры иногда публикуют информацию, которая нарушает российское законодательство.

«Есть вещи, которые никак не регулируются законом, но тоже там можно найти злоупотребление, например, так называемое "инфоцыганство". Людям обещают всякие семинары, что-то еще и не несут за это никакой ответственности. По сути, это дело в недобросовестной рекламе, и требуется регулирование», — заключил Олег Матвейчев.

3 ноября был задержан блогер-миллионник Аяз Шабутдинов. Против него возбудили уголовное дело о мошенничестве при продаже образовательных курсов, сообщили в пресс-службе МВД.

Аяз Шабутдинов на своем сайте называет себя основателем технологической образовательной компании для предпринимателей «Like Центр», миллиардером и инвестором. Он обещает научить всех желающих построить успешный бизнес.

В последнее время правоохранительные органы стали уделять все больше внимания блогерам. В поле зрения попали Елена Блиновская, Александра Митрошина и Валерия Чекалина. Им вменяли уклонение от уплаты налогов.