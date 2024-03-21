В Грузии отреагировали на обвинения в помощи России в обходе санкций

Мдинарадзе: обвиняющие Грузию в помощи РФ обходить санкции являются ее врагами

Все, кто утверждает, что Грузия помогает России в обходе западных санкций, являются врагами республики. Об этом заявил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, передает ТАСС.

Депутат парламента Грузии подчеркнул, что врагами Тбилиси являются все подобные обвинители, несмотря на их статус.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом интеграцию республики в Североатлантический альянс.