Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:38, 21 марта 2024Бывший СССР

В Грузии отреагировали на обвинения в помощи России в обходе санкций

Мдинарадзе: обвиняющие Грузию в помощи РФ обходить санкции являются ее врагами

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Все, кто утверждает, что Грузия помогает России в обходе западных санкций, являются врагами республики. Об этом заявил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, передает ТАСС.

Депутат парламента Грузии подчеркнул, что врагами Тбилиси являются все подобные обвинители, несмотря на их статус.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом интеграцию республики в Североатлантический альянс.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Пуск «Союз МС-25» к МКС отменили

      Австрия выступила против использования российских активов для закупки оружия

      Россиянка разбила молотком машину начальника и витрины в его магазине

      Под Москвой 15-летняя школьница спасла всю семью во время пожара

      В Грузии отреагировали на обвинения в помощи России в обходе санкций

      Назван неожиданный продукт для укрепления иммунитета

      В Киеве из-за взрыва поврежден склад крупнейшего украинского интернет-магазина

      Самолет с россиянами дважды подряд менял курс из-за больных пассажиров

      Названа причина отмены пуска российского «Союз МС-25»

      ВС России ликвидировали командира «Нормандской бригады»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше