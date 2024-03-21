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12:28, 21 марта 2024Моя страна

В небе над российским городом заметили НЛО

Жители Уфы заметили неопознанное небесное тело

Кадр: страница «UTV. Новости Уфы и Башкирии» во «ВКонтакте»

Жители Уфы вечером 20 марта заметили редкое явление — над городом пролетело небесное тело, оставившее яркий след. Об этом сообщает UTV.

За неопознанным летающим объектом горожане наблюдали на западе города — на улице Рихарда Зорге и около Затонского моста. Падение космического объекта попало в объектив камер.

Астроном уфимского планетария Тамара Денисова рассказала, что в этот период времени потоков метеоритов в космосе нет, однако могут упасть одинокие небесные тела. «Это могут быть единичные тела, которые летают в космосе. Одиночный метеор может, конечно, упасть», — сообщила она.

Ранее сообщалось, что жители Воронежской области смогут увидеть комету, пролетающую над Землей раз в 71 год. Как рассказал астроном Дмитрий Лавров, к планете на максимально близкое расстояние подлетит комета 12P Понса-Брукса.

ЖЗЛ
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