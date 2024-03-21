Advance: Запад не в силах повлиять на отношения между Индией и Россией

Запад не в силах подорвать отношения Индии и России, что подтвердил индийский премьер-министр Нарендра Моди, поздравив российского президента Владимира Путина с переизбранием на пост главы государства. Такое мнение высказал обозреватель хорватского издания Advance Д. Марьянович.

«Именно это заявление можно считать одним из крупнейших провалов Запада, старающегося создать фронт сопротивления России, особенно после начала украинского конфликта», — отметил он.

Автор материала указал, что Индия уже долгое время сотрудничает с Россией — еще со времен СССР. Он выразил уверенность, что индийские власти не позволят Вашингтону вмешаться и разрушить их отношения с Москвой.

Ранее Нарендра Моди поздравил Путина с победой на выборах и выразил надежду на совместную работу по дальнейшему укреплению проверенного временем партнерства между странами.