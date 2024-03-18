Премьер Индии поздравил Путина с победой на выборах

Премьер-министр Индии Моди поздравил президента России Путина с переизбранием

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил президента России Владимира Путина с победой на выборах и переизбранием на пост главы государства. Об этом глава индийского правительства написал на странице в соцсети X.

«Горячие поздравления его превосходительству господину Владимиру Путину в связи с его переизбранием на пост президента России», — сказал он.

Моди выразил надежду на совместную работу по дальнейшему укреплению проверенного временем партнерства между странами.

Ранее российского президента поздравил председатель КНР Си Цзиньпин. По словам китайского лидера, под руководством Путина Россия сможет добиться еще больших успехов в развитии и строительстве государства. Он подчеркнул, что Пекин придает большое значение российско-китайскому сотрудничеству.