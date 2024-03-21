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09:38, 21 марта 2024Бывший СССР

В Офисе Зеленского уличили Запад в попытке усидеть на двух стульях

Советник Главы ОП Украины Подоляк: Запад пытается усидеть на двух стульях

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Защищая собственные рынки протекционистскими мерами, Запад пытается усидеть на двух стульях. В недружественном поведении союзников Украины уличил советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, его слова приводит Politico.

«Для меня это выглядит странно. Вы одновременно финансируете оборону Украины, которая защищается от России. Ваши компании финансируют федеральный бюджет России (...) Таким образом, вы одновременно и здесь, и там», — передаются в публикации слова советника.

Он также выразил разочарование затянувшимся процессом согласования помощи Киеву в Конгрессе США и неспособностью Европы наладить обещанный Украине объем поставок артиллерийских снарядов.

Ранее Подоляк оценил соотношение сил Вооруженных сил Украины и Российской армии. По словам советника ОП, российские войска каждый день используют тяжелый калибр в 2-3 раза чаще, чем украинские, и этим обеспечивается их преимущество на фронте.

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      Глеб Палехов
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