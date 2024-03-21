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20:08, 21 марта 2024Бывший СССР

В парламенте Молдавии возмутились решением не пускать Россию на конференцию ФАО

В парламенте Молдавии потребовали объяснения от МИД о недопуске России на ФАО

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Депутаты молдавского парламента потребовали от главы МИД страны Михая Попшоя объяснить причину отказа принять делегацию России на конференции международной организации по вопросам продовольствия ООН (ФАО) в Кишиневе. Слова парламентариев передает ТАСС.

«Мы требуем заслушать в парламенте главу МИД [Михая] Попшоя, хотим узнать подробности, почему российской делегации запретили приехать на конференцию ФАО?» — зачитала обращение от парламентариев депутат оппозиционной партии Марина Таубер.

Политик добавила, что организация ФАО не является военной структурой, а занимается сельским хозяйством, и это было бы, как считает Таубер, очень полезно молдавским аграриям.

Ранее стало известно, что МИД Молдавии не готов принять делегацию Российской Федерации на сессии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и участники от России могут присутствовать только в онлайн-формате.

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      Валентин Карант
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