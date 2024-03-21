В парламенте Молдавии возмутились решением не пускать Россию на конференцию ФАО
Депутаты молдавского парламента потребовали от главы МИД страны Михая Попшоя объяснить причину отказа принять делегацию России на конференции международной организации по вопросам продовольствия ООН (ФАО) в Кишиневе. Слова парламентариев передает ТАСС.
«Мы требуем заслушать в парламенте главу МИД [Михая] Попшоя, хотим узнать подробности, почему российской делегации запретили приехать на конференцию ФАО?» — зачитала обращение от парламентариев депутат оппозиционной партии Марина Таубер.
Политик добавила, что организация ФАО не является военной структурой, а занимается сельским хозяйством, и это было бы, как считает Таубер, очень полезно молдавским аграриям.
Ранее стало известно, что МИД Молдавии не готов принять делегацию Российской Федерации на сессии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и участники от России могут присутствовать только в онлайн-формате.