Молдавия не захотела видеть делегацию России на сессии ФАО

Посол РФ Васнецов: МИД Молдавии не захотел видеть делегацию России на сессии ФАО

МИД Молдавии не желает видеть российскую делегацию на сессии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которая состоится в Кишиневе. Об этом министерство сообщило послу России в республике Олегу Васнецову, передает Telegram-канал «Sputnik Молдова».

«МИД выступает организатором и хозяином этого мероприятия. На этой сессии не хотят видеть делегацию Российской Федерации, нам предложили, чтобы российская делегация при желании выступила онлайн», — сказал он.

Васнецов подчеркнул, что этот шаг снова показывает недружественный настрой молдавских властей по отношению к Москве.

Ранее министерство иностранных дел Молдавии объявило персоной нон грата одного из сотрудников посольства России в Кишиневе и предписало ему покинуть страну.

