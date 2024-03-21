В Петербурге подростки заманили 11-летнего мальчика и избили до сотрясения мозга

Подростки заманили 11-летнего петербуржца на площадку и избили до сотрясения

В Санкт-Петербурге подростки заманили 11-летнего мальчика на площадку и избили до сотрясения мозга. Об этом сообщил 78.ru.

Мать пострадавшего рассказала, что сын отпросился у нее и пошел играть во двор у жилого комплекса «До Ре Ми». Там же находились соседские дети. Ребенок начал бегать с ними. В какой-то момент к нему подошли двое хулиганов.

Один из них толкнул мальчика, тот упал. Затем агрессоры стали бить его ногами по животу. Один из хулиганов достал игрушечный пистолет и выстрелил школьнику в щеку. Спустя некоторое время хулиганы убежали. Мальчик побежал прочь, боясь что они вернутся. Придя домой, он пожаловался матери на сильную головную боль. На теле у несовершеннолетнего были синяки и ссадины.

Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге суд приговорил 47-летнего уроженца Нижнего Тагила к четырем годам колонии общего режима за избиение 12-летнего подростка.