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12:31, 21 марта 2024Экономика

В платежном сервисе для мигрантов зависли миллионы средств клиентов

В платежном сервисе SalamPay зависли ₽18 млн из-за отзыва лицензии Киви Банка

Кадр: SalamPay / YouTube

В платежном сервисе для трудовых мигрантов SalamPay зависли средства клиентов на сумму 18 миллионов рублей из-за отзыва лицензии у Киви Банка. Об этом представитель компании рассказал «Ведомостям».

SalamPay предоставляет финансовые услуги для мигрантов, находящихся на территории России, для переводов по СНГ провайдером выступал в том числе Киви банк. Проблемы с застрявшими переводами коснулись 600 пользователей сервиса из Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана.

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Компания планирует не ждать официальных процедур возврата и завершения судов и возместит клиентам деньги из собственного резервного фонда, предусмотренного для «непредвиденных жизненных ситуаций». При этом SalamPay не собирается в дальнейшем взыскивать эту сумму с Киви Банка.

«Мы понимаем, что большинству клиентов было бы крайне сложно пройти весь путь бюрократии для получения своих денежных средств, включая заполнение многочисленных заявлений. Поэтому мы выплатим средства без необходимости дополнительных процедур со стороны пользователей», — подчеркнул генеральный директор и основатель платежного сервиса Тимур Манташев.

Центробанк России отозвал лицензию у Киви Банка 21 февраля. Причиной такого решения регулятор назвал отсутствие реакции на сообщения о нарушениях, которые были связаны с неисполнением требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

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