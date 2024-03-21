В России иномарка вылетела на тротуар и вдавила в стену женщину с младенцем

Mash: в Костроме машина вылетела на троутар и сбила женщину с ребенком в коляске

В Костроме машина сбила женщину с ребенком в коляске и вдавила их в стену магазина. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, белый Haval вылетел на тротуар на перекрестке улиц Симановского и Терешковой, когда там проходила россиянка с коляской. Женщину с младенцем забрала скорая помощь. Состояние малыша оценивается как тяжелое, за его жизнь борются врачи.

К посту также приложено фото с места ДТП, на котором видно поврежденную машину и практически уничтоженную детскую коляску. Информация о водителе и его состоянии не приводится.

Ранее в Казани водитель автомобиля BMW сбил трех человек, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Пострадавших в возрасте 35, 13 и 6 лет госпитализировали.