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14:36, 21 марта 2024Экономика

В России поддержали полную отмену порога беспошлинной торговли

Врио главы ФТС Давыдов выступил за полную отмену порога беспошлинной торговли

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Справедливой пошлиной должен облагаться любой импорт в Россию, при этом все пороги беспошлинной торговли необходимо отменить. С такой инициативой выступил врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов, его слова приводит РИА Новости.

«Если хотите мое личное мнение, я об этом говорю уже 8 лет, и во Всемирной торговой организации, когда мы председательствовали, об этом говорили, что вообще порогов никаких не должно быть», — подчеркнул он. Давыдов напомнил, что причиной взыскания пошлины является перемещение иностранных товаров через границу, даже если это происходит при электронной торговле.

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Врио главы ФТС поддержал полную отмену порога и отметил, что ввозимые без пошлин товары мешают развитию отечественной промышленности. При этом чаще всего речь идет о продукции, которая не подпадает под санкции и может свободно продаваться в РФ.

Норматив для ввоза иностранных товаров в настоящее время составляет одну тысячу евро. Он был повышен два года назад с 200 евро для того, чтобы избежать дефицита импортных товаров первой необходимости на фоне антироссийских санкций Запада. С 1 апреля потолок должен снизиться до изначальных 200 евро (около 19 900 рублей по курсу Центробанка).

Ранее крупные российские ретейлеры призвали правительство снизить порог беспошлинного ввоза товаров для физлиц до 200 евро с 1 апреля 2024 года. Представители торговых сетей считают, что эта мера по его повышению уже дала свои результаты и теперь рынок достаточно насыщен иностранными товарами.

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