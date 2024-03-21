Нижегородские ученые разработали новый способ борьбы с раком

Ученые ННГУ Лобачевского создали разрушающее под воздействием света рак вещество

Ученые Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского разработали новый способ борьбы с раком. Об этом сообщил пресс-секретарь учреждения Алексей Никонов в Telegram.

Биофизики создали фотосенсибилизатор на основе порфиразина. Утверждается, что данное вещество после введения в организм пациента внутривенно накапливается в опухоли и разрушает ее клетки под воздействием света. В отличие от стандартных алгоритмов фотодинамической терапии рака, в новом методе доза препарата подбирается за несколько минут и запускает процесс борьбы с новообразованием с первого сеанса.

Кроме того, фотосенсибилизатор, разработанный научными сотрудниками ННГУ, можно использовать для визуализации границ опухоли во время операции.

Ранее сообщалось, что в лаборатории под Новосибирском решили создать уникальную технологию повышения эффективности трансплантации костного мозга. Новая технология позволит снизить риск рецидивов среди людей, борющихся с раком.