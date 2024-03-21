Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:00, 21 марта 2024Моя страна

Нижегородские ученые разработали новый способ борьбы с раком

Ученые ННГУ Лобачевского создали разрушающее под воздействием света рак вещество

Фото: Unsplash

Ученые Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского разработали новый способ борьбы с раком. Об этом сообщил пресс-секретарь учреждения Алексей Никонов в Telegram.

Биофизики создали фотосенсибилизатор на основе порфиразина. Утверждается, что данное вещество после введения в организм пациента внутривенно накапливается в опухоли и разрушает ее клетки под воздействием света. В отличие от стандартных алгоритмов фотодинамической терапии рака, в новом методе доза препарата подбирается за несколько минут и запускает процесс борьбы с новообразованием с первого сеанса.

Кроме того, фотосенсибилизатор, разработанный научными сотрудниками ННГУ, можно использовать для визуализации границ опухоли во время операции.

Ранее сообщалось, что в лаборатории под Новосибирском решили создать уникальную технологию повышения эффективности трансплантации костного мозга. Новая технология позволит снизить риск рецидивов среди людей, борющихся с раком.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Российский завод начал в три смены выпускать трехтонные супербомбы. На что они способны?

      Москва оказалась во второй сотне рейтинга мировых финансовых центров

      Ирина Шейк снялась в джунглях в бикини

      Снимавшего военные объекты россиянина арестовали

      Следователи потребовали арестовать россиянина за попытку расправы над фельдшером

      В Запорожье медики заработали на уклонистах более миллиона долларов

      Дачникам напомнили об одном запрете

      Российский военный рассказал о тактике ВСУ для обнаружения систем ПВО

      Мужчины и женщины перечислили самые омерзительные поступки прохожих

      Пять силовиков пострадали при задержании подозреваемого в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше