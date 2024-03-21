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15:50, 21 марта 2024Россия

В России водитель маршрутки назвал ребенка тупым, выгнал и попал на видео

В Приморье водитель маршрутки выгнал ребенка из-за банки газировки и уехал

В городе Артем Приморского края водитель маршрутки выгнал на улицу ребенка из-за банки газировки и уехал. Конфликт попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Svodka25.

На кадрах видно, как мужчина заставляет мальчика покинуть транспорт. Обещание ребенка не пить газировку, чтобы не разлить, не устроило россиянина. «Ты че, тупой? Я тебе говорю, выйди с банкой. Или оставь, или сиди, на остановке допивай. Все, давай», — сказал водитель.

Однако, пишет канал, когда мальчик вышел выкинуть банку, мужчина закрыл дверь и уехал, несмотря на просьбу мальчика не уезжать.

Ранее на Сахалине водитель автобуса высадил девятилетнюю школьницу посреди заснеженной трассы и уехал. В результате девочка оказалась одна за километр от ближайшей остановки. После прокурорской проверки водителя уволили.

Похожий случай произошел в Краснодаре. Там водитель маршрутки высадил посреди трассы школьника с детским церебральным параличом (ДЦП). Как стало известно, восьмиклассник сообщил водителю, что сел не на тот маршрут. В результате мужчина остановился и высадил ребенка прямо на дорогу в километре от школы.

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      Константин Лысяков
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