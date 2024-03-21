В российском городе водитель бульдозера снес дом с двумя детьми внутри

SHOT: в Уфе водитель бульдозера снес дом с детьми 11 месяцев и 7 лет внутри

В Уфе водитель бульдозера снес частный дом с двумя маленькими детьми внутри. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в ночное время на улице Запотоцкого в доме, где проживает девушка с детьми 11 месяцев и 7 лет. Постройка разделена на две части, принадлежащие разным собственникам. Когда девушка отлучилась в магазин за детской смесью, ей позвонил взволнованный бывший муж, который приехал навестить детей, и рассказал, что рабочие на бульдозере сносят ее дом. Прибежав к жилищу, она обнаружила, что техника разрушила левую часть постройки, однако ее стороны коснуться не успела. Бывший супруг уфимки при этом смог забежать в комнату, взять детей и быстро покинуть помещение, так что они не пострадали.

«Я прибегаю, я вся в истерике, я вся в слезах, просто стою, трясусь и плачу, потому что у меня там дети. Я сразу забегаю домой, смотрю, не поврежден ли мой дом, просто я до сих пор в панике. Сейчас я не знаю, что делать дальше», — рассказала россиянка. Девушка также сняла видео, на котором показала обломки разрушенной части дома, бульдозер, стоящий возле него, и коляску, которую вынесли на улицу, чтобы остановить снос.

Виновником произошедшего уфимка назвала местного бизнесмена Виталия Лунева, которому в 2023 году продали свою половину дома ее предыдущие соседи. Он предлагал и ей продать свою долю за 800 тысяч рублей, чтобы затем якобы перепродать землю городу, однако она отказалась, ведь на такую сумму не получится купить жилье в другом месте. Девушка подчеркнула, что о намерении провести снос здания предприниматель ее не предупреждал.

Россиянка написала заявление на бизнесмена — она опасается, что ситуация может повториться. В свою очередь, в разговоре с журналистом канала тот заявил, что сноса не было. «Начнем с того, что мы производили реконструкцию своего здания, там никто не проживает, принадлежит это здание только нам. Там в принципе никто не может находиться», — прокомментировал случившееся предприниматель.

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