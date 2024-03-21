Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:07, 21 марта 2024Мир

В Швеции заявили о росте роли НАТО в поддержке Украины

Министр обороны Швеции Йонсон: роль НАТО в военной поддержке Киева может вырасти

Фото: Yves Herman / Reuters

Роль НАТО в военной поддержке Украины может вырасти в ближайшее время. Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон в интервью шведскому телеканалу SVT.

Йонсон выступил с заявлением после встречи контактной группы в формате «Рамштайн». По его словам, речь идет о созданном по итогам саммита альянса в Вильнюсе совете Украина-НАТО, а также о фонде помощи топливом и различными военными поставками. Политик подчеркнул, что эти форматы являются основой сотрудничества.

Министр прокомментировал возможные изменения в поддержке Киева альянсом после вероятного избрания Дональда Трампа президентом США. По его мнению, роль НАТО в поддержке Украины может только вырасти. «Это еще предстоит выяснить, но очень важно, чтобы поддержка по обе стороны Атлантики продолжалась и была долгосрочной», — заявил Йонсон.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал к увеличению помощи из-за сложной ситуации на Украине. Он призвал всех партнеров НАТО делать все, чтобы «не допустить победы России в конфликте на Украине».

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Китайские банки перестали принимать платежи из России в юанях. В чем причина?

      В России отреагировали на учения Польши рядом с Калининградской областью

      Во Франции заявили о незаинтересованности Украины в военных стран Запада

      Задержан глава департамента Минэкономразвития

      Военный аналитик назвал причины возросших в три раза потерь ВСУ

      Минобороны заявило о взятии под контроль железнодорожной станции в ДНР

      Бывшего высокопоставленного чиновника ВСУ задержали за коррупцию

      Минобороны заявило об ударе ракетами «Кинжал» по центрам принятия решений ВСУ

      Врач раскрыла опасные последствия резкого похудения Джигана

      Минобороны заявило о контроле над еще одним населенным пунктом под Авдеевкой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше