NI: Украине необходимо как можно скорее начать переговоры с Россией

Украине следует как можно скорее согласиться на переговоры с Россией, поскольку потом ее позиции ухудшатся на фоне отсутствия помощи со стороны США. Об этом предупредил обозреватель американского журнала National Interest Харрисон Касс.

«В конце концов, американские налогоплательщики и их политические представители поймут, что поддержка Украины не несет почти никаких стратегических преимуществ», — уверен он. По его словам, тогда Киев будет вынужден начать переговоры с Москвой, находясь при этом в невыгодном положении.

Обозреватель полагает, что новое наступление украинской армии окажется провальным и лишь навредит Киеву. Он также призвал власти США задуматься о целесообразности продолжения конфликта с Россией. По мнению Касса, американское руководство должно надавить на Украину, чтобы та вступила в переговоры с Москвой. «Настало время завершить конфликт на Украине», — подчеркнул он.

Ранее папа Римский Франциск вновь призвал стороны конфликта на Украине и в Израиле к переговорам. «Война — это всегда поражение», — заявил понтифик.