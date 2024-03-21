Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:31, 21 марта 2024Мир

Великобритания сообщила о стрельбе неизвестных по судну у берегов Йемена

UKMTO: неизвестные на лодке обстреляли торговое судно у берегов Йемена

Фото: Osamah Abdulrahman / Globallookpress.com

Неизвестные на лодке обстреляли торговое судно у берегов Йемена. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) в соцсети X.

Инцидент произошел в 102 морских милях (около 189 километров — прим. «Ленты.ру») к юго-востоку от йеменского города Ништун. Лодка с неизвестными на борту приблизилась к кораблю на расстояние примерно в 185 метров и открыла огонь.

«Вооруженная команда безопасности и лица на лодке обменялись огнем из стрелкового оружия», — утверждается в сообщении. Происшествие классифицировано как «подозрительное сближение». Отмечается, что судно и команда находятся в безопасности и продолжили следование к пункту назначения.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на данные сервиса по отслеживанию судов MarineTraffic заподозрило Иран в помощи хуситам в атаках на корабли в Красном море. По данным источника, иранское судно «Бешхад», внешне похожее на стандартный сухогруз, может помогать хуситам.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      «Цели удара достигнуты». Российские войска обстреляли «Кинжалами» центры принятия решений ВСУ и базы наемников

      Китай резко сократил закупки российского угля

      Пенсионный фонд подал в суд на Веру Брежневу из-за 500 рублей

      В России призвали главу МОК покинуть пост

      Глава столицы российского региона объявил об отставке

      В России поддержали полную отмену порога беспошлинной торговли

      Хуснуллин назвал необходимый размер ставки по ипотеке

      В Петербурге подростки заманили 11-летнего мальчика и избили до сотрясения мозга

      В Европе допустили отмену беспошлинного ввоза товаров с Украины

      Одна европейская страна объявила о победе над ростом цен

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше