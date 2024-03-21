Великобритания сообщила о стрельбе неизвестных по судну у берегов Йемена

UKMTO: неизвестные на лодке обстреляли торговое судно у берегов Йемена

Неизвестные на лодке обстреляли торговое судно у берегов Йемена. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) в соцсети X.

Инцидент произошел в 102 морских милях (около 189 километров — прим. «Ленты.ру») к юго-востоку от йеменского города Ништун. Лодка с неизвестными на борту приблизилась к кораблю на расстояние примерно в 185 метров и открыла огонь.

«Вооруженная команда безопасности и лица на лодке обменялись огнем из стрелкового оружия», — утверждается в сообщении. Происшествие классифицировано как «подозрительное сближение». Отмечается, что судно и команда находятся в безопасности и продолжили следование к пункту назначения.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на данные сервиса по отслеживанию судов MarineTraffic заподозрило Иран в помощи хуситам в атаках на корабли в Красном море. По данным источника, иранское судно «Бешхад», внешне похожее на стандартный сухогруз, может помогать хуситам.