Венгрия не присоединится к инициативе Чехии по закупке боеприпасов Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто: Венгрия не присоединится к инициативе Чехии для ВСУ

Венгрия не присоединится к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) у стран, входящих в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) страны Петера Сийярто.

«Венгрия не поставляла и не будет поставлять Украине никакого оружия, мы не участвуем ни в каких общих действиях, которые заканчиваются совместными поставками оружия», — отметил дипломат.

Ранее стало известно о планах ЕС направить через двусторонние соглашения средства Чехии на закупку боеприпасов для ВСУ. Предполагается, что Прага закупит 500 тысяч снарядов калибра 155 мм и 300 тысяч снарядов калибра 122 мм у стран, не входящих в сообщество.