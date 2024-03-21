Показано выживание аминокислот в атмосфере Венеры

Astrobiology: аминокислоты сохранили стабильность в условиях атмосферы Венеры

Ученые Массачусетского технологического института обнаружили, что вещества, необходимые для существования жизни, могут существовать в атмосфере Венеры. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Astrobiology.

Хотя условия на поверхности Венеры враждебны для живых организмов, облачный слой планеты теоретически может поддерживать жизнь благодаря умеренным температурам. В то же время сами облака состоят из капель серной кислоты, которая, как считалось, является слишком агрессивной для сложных органических молекул.

В новой научной работе ученые показали, что 19 аминокислот, которые являются строительными блоками белков, способны долгое время сохранять стабильность, если их поместить в флаконы с серной кислотой в концентрациях, аналогичных концентрациям в облаках Венеры. В частности, было обнаружено, что молекулярный каркас всех аминокислот остается неповрежденным в растворах серной кислоты с концентрацией от 81 до 98 процентов.

По словам авторов, результаты показывают, что гипотеза о потенциальном существовании живых организмов в облаках Венеры не может быть отвергнута. В дальнейшем исследователи планируют проверить влияние других газов, которые присутствуют в атмосфере планеты, на стабильность органических молекул.

